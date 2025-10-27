Il prossimo weekend si presta bene a una mini fuga in SPA. Che sia per poche ore o per più giorni, la parola d'ordine è “staccare”. Come e dove? Cinque irresistibili proposte da Nord a Sud. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ponte di Ognissanti 2025: cinque destinazioni last minute per un weekend all'insegna del benessere