Pomigliano Mamme denunciano lo spaccio | blitz dei Carabinieri e famiglia in manette

POMIGLIANO D’ARCO – Una segnalazione da parte di alcune mamme di Pomigliano d’Arco, preoccupate dalla presenza sospetta di un individuo nei pressi delle scuole cittadine, ha dato impulso a una delicata indagine dei Carabinieri di Pomigliano d’Arco. Gli uomini dell’Arma, dopo aver verificato la segnalazione tramite appostamenti mirati, sono riusciti a identificare il soggetto in questione. Non potendo procedere subito all’arresto in flagranza, i militari hanno avviato un attento pedinamento per individuare il luogo in cui fosse detenuta la sostanza stupefacente. Individuato l’appartamento, i Carabinieri hanno deciso di intervenire. 🔗 Leggi su Primacampania.it

