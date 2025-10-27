Pomigliano Mamme denunciano lo spaccio | blitz dei Carabinieri e famiglia in manette
POMIGLIANO D’ARCO – Una segnalazione da parte di alcune mamme di Pomigliano d’Arco, preoccupate dalla presenza sospetta di un individuo nei pressi delle scuole cittadine, ha dato impulso a una delicata indagine dei Carabinieri di Pomigliano d’Arco. Gli uomini dell’Arma, dopo aver verificato la segnalazione tramite appostamenti mirati, sono riusciti a identificare il soggetto in questione. Non potendo procedere subito all’arresto in flagranza, i militari hanno avviato un attento pedinamento per individuare il luogo in cui fosse detenuta la sostanza stupefacente. Individuato l’appartamento, i Carabinieri hanno deciso di intervenire. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Argomenti simili trattati di recente
Fiom Campania. . Con i #Compagni #Fiom di #Stellantis di #Pomigliano, il racconto di anni in cassa integrazione e di una giornata a #Roma di lotta per difendere il diritto ad un lavoro dignitoso. Sono volti di Donne e Uomini che chiedono rispetto. Parola estra - facebook.com Vai su Facebook