Politica imprese e ricerca si confrontano agli Stati Generali della space economy I dettagli

Formiche.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è ufficialmente aperta a Roma, presso il ministero degli Esteri, la seconda edizione degli Stati Generali della Space Economy, una tre giorni di confronto tra istituzioni, industria e mondo accademico sul futuro dell’economia spaziale italiana. L’evento, promosso dall’Intergruppo parlamentare per la space economy e di cui Airpress è media partner, si protrarrà per tutta la settimana tra la Capitale, Torino e Milano ed esplorerà non solo le opportunità economiche per il sistema-Paese, ma anche il ruolo che la cooperazione spaziale può giocare per rilanciare la diplomazia multilaterale. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha richiamato il ruolo produttivo italiano nel panorama europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net

