Politica imprese e ricerca si confrontano agli Stati Generali della space economy I dettagli

Si è ufficialmente aperta a Roma, presso il ministero degli Esteri, la seconda edizione degli Stati Generali della Space Economy, una tre giorni di confronto tra istituzioni, industria e mondo accademico sul futuro dell’economia spaziale italiana. L’evento, promosso dall’Intergruppo parlamentare per la space economy e di cui Airpress è media partner, si protrarrà per tutta la settimana tra la Capitale, Torino e Milano ed esplorerà non solo le opportunità economiche per il sistema-Paese, ma anche il ruolo che la cooperazione spaziale può giocare per rilanciare la diplomazia multilaterale. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha richiamato il ruolo produttivo italiano nel panorama europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Politica, imprese e ricerca si confrontano agli Stati Generali della space economy. I dettagli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La politica di coesione rappresenta la principale politica di investimento dell'Unione per sostenere la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente. Ecco di cosa si tratta n - facebook.com Vai su Facebook

Decarbonizzazione: politica, istituzioni e ricerca a confronto. Futura Expo si svela alla città - Green deal, sostenibilità e transizione ecologica da accompagnare allo sviluppo del lavoro e dell’economia. Riporta brescia.corriere.it

Molestie e violenze sul lavoro: politica e imprese a confronto in un convegno alla Camera - Si parla di donne vittime di molestie e violenze sul lavoro in Italia, ma anche degli interessi e gli impegni della politica, parti sociali e imprese per l’attuazione della legge di ratifica della ... Come scrive roma.corriere.it

Il futuro è sostenibilità: imprese, ricerca e politica si danno appuntamento a Brescia per Futura Expo - Ma cosa significa tornare a parlare di ambiente, di economia e di sostenibilità dopo il sostanziale fallimento della Cop 29 a Baku lo scorso novembre e, soprattutto, il ritorno del negazionismo ... Segnala corriere.it