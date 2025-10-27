Politano terzino destro e Di Lorenzo in panchina | cambio totale a furor di popolo | Trovata la quadra

Politano terzino destro e Di Lorenzo in panchina: cambio totale a furor di popolo Trovata la quadra"> Antonio Conte è stato costretto a cambiare. Tutti i tifosi del Napoli hanno chiesto a gran voce questo cambio tattico. La notizia del giorno scuote l’ambiente azzurro: Politano potrebbe giocare da terzino destro, mentre Di Lorenzo partirebbe dalla panchina. Una decisione che, a sorpresa, ha trovato il plauso della tifoseria. Conte sembra aver trovato la quadra ideale per rinforzare la fascia e dare maggiore equilibrio alla squadra. La scelta nasce dall’esigenza di coprire meglio la fascia destra, spesso vulnerabile nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Politano terzino destro e Di Lorenzo in panchina: cambio totale a furor di popolo | Trovata la quadra

Scopri altri approfondimenti

Matteo Politano out, Leonardo Spinazzola in Gennaro Gattuso ha convocato il terzino del Napoli in Nazionale Spinazzola prende il posto del compagno che è stato costretto a dare forfait a causa dell'infortunio rimediato oggi contro il Genoa #Politano # - X Vai su X

Situazione Napoli. Il problema di modulo è la base. Hai un 4141 in cui l'esterno di sinistra di centrocampo non è un esterno e non ragiona da esterno né nella fase offensiva (giocando centralmente ma più dietro rispetto, mentre anche Politano che punta verso - facebook.com Vai su Facebook

Top 11 italiani giornata 8: Di Lorenzo, Politano, Mancini e Cristante in formato Nazionale. Crescono Bartesaghi e Felici - Silvestri (Cremonese): parata da incorniciare su Samardzic, ma sbarra la strada anche a De Ketelaere, Krstovic e Scamacca Di Lorenzo (Napoli): la catena di destra spinge forte per la ... Secondo msn.com

Napoli-Genoa, le probabili formazioni - 3 lasciando fuori De Bruyne, con McTominay mezzala sinistra. Lo riporta sport.sky.it

Samp, un terzino destro salta la Juventus - Lorenzo De Silvestri, terzino destro della Sampdoria, non potrà prendere parte alla gara contro la Juventus in seguito alla squalifica rimediata contro il Verona. Si legge su calciomercato.com