Poetree - L’albero della poesia workshop e spettacolo concerto a cura de Le Jarana trio

Il Festival “Cchi mi cunti?” — parte della rassegna “Relazioni in CORSO. Sperimentare per trasformare”, a cura di Officine Culturali e inserita nel programma “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2025” promosso dal Comune di Catania — prosegue il 31 ottobre e l’8, 13 e 14 novembre 2025. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it