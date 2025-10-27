Poetree - L’albero della poesia workshop e spettacolo concerto a cura de Le Jarana trio
Il Festival “Cchi mi cunti?” — parte della rassegna “Relazioni in CORSO. Sperimentare per trasformare”, a cura di Officine Culturali e inserita nel programma “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2025” promosso dal Comune di Catania — prosegue il 31 ottobre e l’8, 13 e 14 novembre 2025. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Venerdì 31 ottobre, dalle 15:00 alle 18:00, torna il Festival “Cchi mi cunti?” con il workshop de Le Jarana Trio: “Poetree – L’albero della poesia”. Il laboratorio - che si svolgerà il 31 ottobre, l’8 e il 13 novembre - si concentrerà sul corpo come primo luogo dell’ab - facebook.com Vai su Facebook
