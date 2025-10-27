PNRR Cultura oltre mille interventi in tutta Italia per l’accessibilità di biblioteche musei e archivi

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un investimento complessivo di 300 milioni di euro provenienti dai fondi PNRR, sono stati avviati oltre mille interventi su tutto il territorio nazionale per migliorare l’accessibilità dei luoghi della cultura. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

pnrr cultura oltre milleLuoghi della cultura senza ostacoli: finanziati interventi nel capoluogo dauno e a Manfredonia - Sette le linee d’intervento attivate per migliorare l’accessibilità dall’esterno e all’interno dei siti culturali: ... Segnala foggiatoday.it

Accessibilità, Mic: Luoghi cultura senza ostacoli, stanziati 300mln. Ci sono anche Manfredonia e Siponto - Accessibilità, Mic: Luoghi cultura Accessibilità, Mic: Luoghi cultura senza ostacoli, stanziati 300mln. Riporta ilsipontino.net

pnrr cultura oltre milleAccessibilità, Mic: Luoghi cultura senza ostacoli, stanziati 300mln. Manfredonia c’è - Grazie all’attivazione dei fondi PNRR da parte del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, con uno stanziamento di 300 milioni di euro destinati ad oltre mille istituti pubblici e privati, sarà poss ... Lo riporta statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pnrr Cultura Oltre Mille