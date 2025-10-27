PlayStation Plus Essential un leak ha svelato uno dei giochi di novembre 2025?

Secondo un nuovo leak, Stray sarà il titolo principale del catalogo PlayStation Plus Essential di novembre 2025. L’informazione arriva dal noto insider billbil-kun, famoso per le sue anticipazioni quasi sempre accurate e sebbene Sony non abbia ancora confermato ufficialmente la notizia, la credibilità della fonte lascia pochi dubbi: il ritorno del gatto più amato del panorama videoludico è ormai imminente. Come abbiamo evidenziato nella nostra recensione, Stray è un’avventura in terza persona ambientata in una città cyberpunk abitata da androidi. Il giocatore controlla un gatto randagio separato dal proprio gruppo, che insieme al piccolo drone B-12 esplora vicoli, risolve enigmi e affronta pericoli nel tentativo di tornare a casa. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation Plus Essential, un leak ha svelato uno dei giochi di novembre 2025?

