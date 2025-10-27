PlayStation Plus Essential un leak ha svelato uno dei giochi di novembre 2025?

Game-experience.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un nuovo leak, Stray sarà il titolo principale del catalogo PlayStation Plus Essential di novembre 2025. L’informazione arriva dal noto insider billbil-kun, famoso per le sue anticipazioni quasi sempre accurate e sebbene Sony non abbia ancora confermato ufficialmente la notizia, la credibilità della fonte lascia pochi dubbi: il ritorno del gatto più amato del panorama videoludico è ormai imminente. Come abbiamo evidenziato nella nostra recensione, Stray è un’avventura in terza persona ambientata in una città cyberpunk abitata da androidi. Il giocatore controlla un gatto randagio separato dal proprio gruppo, che insieme al piccolo drone B-12 esplora vicoli, risolve enigmi e affronta pericoli nel tentativo di tornare a casa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

