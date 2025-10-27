Più forti delle assenze Zebre tre punti pesanti

viareggio 2 larcianese 0 VIAREGGIO (4-3-3): Nucci; Romanelli, D’Alessandro, Bertacca, Ivani; Gabrielli G., Apolloni (18’ st Morelli), Belluomini C.; Gabrielli I.L. (24’ st Tieu Kapieu), Pegollo (51’ st Baroni), Galligani (41’ st Bertelli). All. Vangioni. LARCIANESE (4-3-1-2): Della Pina; Porciani, Di Giulio, Belluomini F. (39’ st Bagni), Lucaccini; Crecchi (42’ st Iannello), Salerno, Marianelli; Minardi (42’ Bolognini); Rosselli, Falorni (44’ st Tocchini). All. Cerata. Arbitro: Fatticcioni di Carrara (Bo-Mucci). Reti: 36’ st Belluomini C., 50’ st Pegollo. Note: espulso Marianelli; ammoniti Gabrielli G. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Più forti delle assenze. Zebre, tre punti pesanti

