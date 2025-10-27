Più forte della malattia Roberto Ferrari si reinventa da manager a scrittore | Ognuno è perfetto nel modo in cui è
Capriolo (Brescia) – Se la malattia gli ha imposto un passo più lento ha, paradossalmente, scatenato la sua mente in una corsa senza ostacoli. In un corpo, forse, più fragile hanno preso fuoco l'immaginazione e un'innata sensibilità d'artista, alimentate da una volontà di ferro e un coraggio che rifiuta ogni resa, sempre accompagnato dal sorriso e da una innata ironia. La creatività, in Roberto Augusto Ferrari, 56 anni, ha allargato i suoi domini, diventando una forza più potente che mai. Da qualche anno, Ferrari, soffre di una malattia che, tra gli altri sintomi, non gli rende possibile camminare e che ha fatto cambiare la sua vita e le sue abitudini, trasformandolo da manager esperto nel settore finanziario in scrittore di libri fantasy, in cui i protagonisti sono principesse, draghi, druidi e persino divinatrici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Sto benissimo. Ho tolto quattro tumori, le cicatrici sono perfette. Non è tornato più nulla e la mia malattia è in remissione totale. Ne approfitto per mandare un abbraccio forte a mio papà, che ha la mia stessa malattia” Raimondo Todaro ha nuovamente dovuto - facebook.com Vai su Facebook
Malattia misteriosa del Congo, il virologo Roberto Burioni: «È una forma particolarmente grave di malaria» - Il virologo Roberto Burioni ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa parla della misteriosa malattia del Congo: «È una forma particolarmente grave di malaria» ... Secondo leggo.it
Monica Vitti: malattia rara, com’è morta e marito Roberto Russo/ “Alzheimer? Falso. Ecco cos’aveva davvero” - Monica Vitti, non era Alzheimer: svelata la verità sulla malattia rara che l’ha uccisa. Si legge su ilsussidiario.net
Roberto Ciufoli choc: “Operato per un tumore al rene”/ “La malattia non mi ha fermato” - Roberto Ciufoli, attualmente alla conduzione di ‘Facci Ridere’, ha rivelato di essere stato operato di recente per un tumore al rene. Come scrive ilsussidiario.net