Più forte della malattia Roberto Ferrari si reinventa da manager a scrittore | Ognuno è perfetto nel modo in cui è

Se la malattia gli ha imposto un passo più lento ha, paradossalmente, scatenato la sua mente in una corsa senza ostacoli. In un corpo, forse, più fragile hanno preso fuoco l'immaginazione e un'innata sensibilità d'artista, alimentate da una volontà di ferro e un coraggio che rifiuta ogni resa, sempre accompagnato dal sorriso e da una innata ironia. La creatività, in Roberto Augusto Ferrari, 56 anni, ha allargato i suoi domini, diventando una forza più potente che mai. Da qualche anno, Ferrari, soffre di una malattia che, tra gli altri sintomi, non gli rende possibile camminare e che ha fatto cambiare la sua vita e le sue abitudini, trasformandolo da manager esperto nel settore finanziario in scrittore di libri fantasy, in cui i protagonisti sono principesse, draghi, druidi e persino divinatrici.

