Più aree verdi a Isola Sacra nasce un nuovo parco urbano
Fiumicino, 27 ottobre 2025 – La Giunta comunale presieduta dal Sindaco Mario Baccini, ha approvato l’iniziativa promossa da Aeroporti di Roma, per la realizzazione di un nuovo parco urbano multifunzionale e inclusivo nel territorio di Isola Sacra, su un’area comunale sita in via Monte Solarolo. Il progetto si inserisce nel percorso di responsabilità sociale e ambientale avviato da AdR, che già nel 2024 aveva realizzato, in collaborazione con il Comune di Fiumicino, un progetto pilota di riqualificazione ambientale presso il parco Tommaso Forti, mediante la messa a dimora di nuove alberature. A seguito di quell’esperienza positiva, ADR ha deciso di replicare e ampliare l’iniziativa individuando un’area comunale di circa 8. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altre letture consigliate
FOGGIA | Le aree verdi di Campo degli Ulivi ripulite dai volontari della Via della Felicità - facebook.com Vai su Facebook
Più aree verdi a Isola Sacra, nasce un nuovo parco urbano - Particolare attenzione è stata dedicata al carattere inclusivo e sociale del progetto affinché il nuovo parco diventi un luogo di aggregazione accessibile, sicuro e accogliente per tutti. Si legge su ilfaroonline.it
Aree verdi, il nuovo piano. Quattro milioni in tre anni - È quanto destinato dalla giunta al progetto del ’Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico, ... Segnala lanazione.it
Aree verdi, parte la manutenzione - Il Comune di Castel di Lama avvierà un piano straordinario di manutenzione delle aree verdi comunali, che includerà potature e abbattimenti di alberi. Da ilrestodelcarlino.it