Più aree verdi a Isola Sacra nasce un nuovo parco urbano

Fiumicino, 27 ottobre 2025 – La Giunta comunale presieduta dal Sindaco Mario Baccini, ha approvato l’iniziativa promossa da Aeroporti di Roma, per la realizzazione di un nuovo parco urbano multifunzionale e inclusivo nel territorio di Isola Sacra, su un’area comunale sita in via Monte Solarolo. Il progetto si inserisce nel percorso di responsabilità sociale e ambientale avviato da AdR, che già nel 2024 aveva realizzato, in collaborazione con il Comune di Fiumicino, un progetto pilota di riqualificazione ambientale presso il parco Tommaso Forti, mediante la messa a dimora di nuove alberature. A seguito di quell’esperienza positiva, ADR ha deciso di replicare e ampliare l’iniziativa individuando un’area comunale di circa 8. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it