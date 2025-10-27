Più accessibile digitale e vicino ai cittadini | il Comune di Forlì rinnova il proprio sito web
Il Comune di Forlì è pronto a pubblicare il nuovo sito istituzionale, completamente rinnovato nella grafica e nelle funzionalità. Il portale sarà online nel corso di questa settimana, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’esperienza di navigazione più semplice, accessibile e coerente con le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
