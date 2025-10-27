pittarosso pink parade tremila in maglia rosa nel mese della lotta ai tumori femminili

Un fiume tutto rosa ha inondato ieri Monteroni d’Arbia, ha squarciato il verde autunnale delle crete senesi. In tremila hanno indossato la maglia dal colore della prevenzione, nel mese dedicato sensibilizzazione e alla lotta ai tumori femminili. La PittaRosso Pink Parade ‘senese’, anche quest’anno, ha svelato la sua anima: non una semplice camminata, ma un messaggio che tante donne lanciano ad altre donne, un messaggio di forza e di speranza. Ad aprire la carovana le ‘Bandidas’, con le loro percussioni al ritmo brasiliano. A metà percorso la sorpresa: nel punto più alto e panoramico, scorcio suggestivo sulla via Francigena, è stato inaugurato un monumento-simbolo, ’il pink ribbon’, emblema della lotta ai tumori femminili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

