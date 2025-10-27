PittaRosso Pink Parade Tremila in maglia rosa nel mese della lotta ai tumori femminili
Un fiume tutto rosa ha inondato ieri Monteroni d’Arbia, ha squarciato il verde autunnale delle crete senesi. In tremila hanno indossato la maglia dal colore della prevenzione, nel mese dedicato sensibilizzazione e alla lotta ai tumori femminili. La PittaRosso Pink Parade ‘senese’, anche quest’anno, ha svelato la sua anima: non una semplice camminata, ma un messaggio che tante donne lanciano ad altre donne, un messaggio di forza e di speranza. Ad aprire la carovana le ‘Bandidas’, con le loro percussioni al ritmo brasiliano. A metà percorso la sorpresa: nel punto più alto e panoramico, scorcio suggestivo sulla via Francigena, è stato inaugurato un monumento-simbolo, ’il pink ribbon’, emblema della lotta ai tumori femminili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sport, solidarietà e prevenzione con la Pittarosso Pink Parade! Domenica 26 ottobre Monteroni ospiterà la Pittarosso Pink Parade, la camminata rosa organizzata da PittaRosso e Fondazione Veronesi che ogni anno unisce migliaia di persone nel segno - facebook.com Vai su Facebook
Per il quarto anno approda a Trento la PittaRosso Pink Parade - X Vai su X
PittaRosso Pink Parade. Tremila in maglia rosa nel mese della lotta ai tumori femminili - Una lunga camminata sulle crete senesi con l’inaugurazione della scultura ’Pink ribbon’ emblema di questa giornata speciale. Lo riporta lanazione.it
Monteroni: successo della V edizione di Pink Parade - Per il quinto anno consecutivo è tornata la PittaRosso Pink Parade, la camminata benefica a sostegno della ricerca di Fondazione ... Lo riporta ilcittadinoonline.it
In tremila contro i tumori: "La Pink Parade occasione per donarci agli altri" - Oggi a Monteroni d’Arbia torna la manifestazione nata dall’unione tra PittaRosso e Fondazione Veronesi. Segnala msn.com