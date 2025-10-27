Pistola a salve modificata munizioni detenute illegalmente | sequestri e denunce

Lecceprima.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI - Una pistola a salve, modificata per poter essere altamente lesiva, è stata trovata martedì scorso dagli agenti del commissariato di Gallipoli nella pineta che sorge davanti al cimitero.L’arma, modello GT 28 calibro 8 millimetri, è stata trovata sotto un masso insieme a un caricatore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

