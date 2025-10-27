Pistoia è la Capitale italiana del libro 2026 La lettura come avventura collettiva le scuole fanno la loro parte

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Pistoia la nuova Capitale italiana del libro 2026. L’annuncio è stato dato dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli nel corso della cerimonia che si è svolta nella Sala della Crociera del Ministero della Cultura, alla presenza della Giuria e dei sindaci delle città finaliste. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

