Pistoia Basket l' omaggio dei giocatori per l' autista ucciso | Fermiamo la palla ascoltiamo il silenzio
La partita tra Pistoia Basket e Juvi Cremona è iniziata con un minuto di silenzio in memoria di Raffaele Marianella, l’autista 65enne morto dopo l’assalto al pullman dei tifosi pistoiesi di ritorno da Rieti. Il gruppo Baraonda biancorossa, cui fanno capo i tifosi che viaggiavano sul bus, ha assistito al momento di raccoglimento e alle prime due azioni volutamente non giocate, poi ha lasciato il palazzetto Lumosquare. Sugli spalti è rimasto uno striscione dedicato a Marianella con la scritta: “Un gesto vile mirato ad ammazzare – Raffaele voleva solo lavorare. Rip”. All’esterno del palazzetto, uno striscione di solidarietà anche dai tifosi degli Herons Basket Montecatini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
