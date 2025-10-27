Pistoia Basket la partita e il dolore | Raffaele vittima di un gesto vile

di Alessandro Benigni PISTOIA Che non fosse una domenica come tutte le altre, si era capito già da un’oretta abbondante prima della partita, con una rappresentanza dell’Onda d’Urto, gruppo di riferimento del tifo della Montecatini dei canestri, lungo via Fermi a conversare con alcuni supporter pistoiesi, storicamente rivali. Ma, come recitava lo striscione termale appeso ai cancelli del PalaCarrara, "Solidarietà, oltre la rivalità", perché la tragedia di sette giorni prima a Contignano, con l’agguato mortale al bus dei tifosi della Baraonda Biancorossa ad opera di un manipolo di ultras reatini, costato la vita all’autista Raffaele Marianella, è una follia criminale priva di colori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

