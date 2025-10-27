Pistoia Basket la partita e il dolore | Raffaele vittima di un gesto vile

Lanazione.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Alessandro Benigni PISTOIA Che non fosse una domenica come tutte le altre, si era capito già da un’oretta abbondante prima della partita, con una rappresentanza dell’Onda d’Urto, gruppo di riferimento del tifo della Montecatini dei canestri, lungo via Fermi a conversare con alcuni supporter pistoiesi, storicamente rivali. Ma, come recitava lo striscione termale appeso ai cancelli del PalaCarrara, "Solidarietà, oltre la rivalità", perché la tragedia di sette giorni prima a Contignano, con l’agguato mortale al bus dei tifosi della Baraonda Biancorossa ad opera di un manipolo di ultras reatini, costato la vita all’autista Raffaele Marianella, è una follia criminale priva di colori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pistoia basket la partita e il dolore raffaele vittima di un gesto vile

© Lanazione.it - Pistoia Basket, la partita e il dolore: "Raffaele vittima di un gesto vile"

Leggi anche questi approfondimenti

pistoia basket partita dolorePistoia Basket, la partita e il dolore: "Raffaele vittima di un gesto vile" - I tifosi della Baraonda Biancorossa ricordano l’autista ucciso sette giorni fa nell’assalto criminale in Lazio. Segnala lanazione.it

pistoia basket partita doloreAgguato a pullman tifosi Pistoia Basket, la Dinamo Sassari: “Profondo dolore” - Doveva essere una normale partita di basket, ma il post- Lo riporta cagliaripad.it

pistoia basket partita dolorePistoia Basket in campo dopo la tragedia del bus. Coach Della Rosa: “Sarà surreale senza i nostri tifosi” - In casa Estra Pistoia Basket 2000 non è stata, ovviamente, una settimana come le altre: la gioia per la bella, e convincente, vittoria sul campo della RSR ... Da gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Pistoia Basket Partita Dolore