Pistocchi non ci sta dopo l’esonero di Tudor e punta il dito | Altro giro altra giostra | paga sempre e solo l’allenatore e mai chi l’ha scelto! Povera Juventus – FOTO

27 ott 2025

Pistocchi, giornalista, ha commentato così l’esonero di Igor Tudor da parte della Juventus. Ecco il suo pensiero. Un copione che si ripete, una responsabilità che ricade sempre sulla stessa figura. L’esonero di Igor Tudor dalla panchina della Juventus ha scatenato un acceso dibattito, e tra le voci più critiche si leva quella del giornalista Maurizio Pistocchi. Con un commento tagliente sui suoi canali social, l’opinionista ha puntato il dito contro la società, rea, a suo dire, di sacrificare l’allenatore senza mettere in discussione chi lo ha scelto. Altro giro, altra giostra: paga sempre e solo l’allenatore e mai chi l’ha scelto #poverajuventus pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

