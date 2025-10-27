Pisa spari contro l' abitazione della famiglia del deputato della Lega Ziello | indaga la polizia
A Pisa sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco verso l'abitazione della famiglia del deputato della Lega Edoardo Ziello, danneggiando i cavi elettrici e lasciando la casa senza corrente in quello che appare un atto intimidatorio. A denunciare l'accaduto è stato lo stesso parlamentare del Carroccio, in una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook. "Qualcuno ha deciso che la mia famiglia non dovesse più avere l’elettricità a casa attraverso la manomissione dei cavi della fornitura energetica con l’impiego di uno o più colpi di arma da fuoco - ha scritto - secondo quanto mi è stato riferito dai tecnici che hanno prontamente ripristinato l’infrastruttura dopo diverse ore di sospensione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
