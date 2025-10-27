Pisa problemi per quel giocatore Il suo infortunio può risultare fatale

Pisa, ora si ferma anche Albiol per la difesa. Ecco la situazione attuale La squadra del Pisa deve fare i conti con un infortunio che rischia di complicare i piani della stagione: il veterano Raúl Albiol è stato costretto a un’operazione alla mano, che lo terrà momentaneamente fuori dalla disponibilità. Il club toscano, neopromosso in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pisa, problemi per quel giocatore. Il suo infortunio può risultare fatale

Scopri altri approfondimenti

Milan, A NUDO I LIMITI: Cremonese e Pisa evidenziano i problemi contro le squadre chiuse. Allegri: punto guadagnato. Modric: due punti persi. IL CASO RICCI: Grande assist, ma Allegri critica la "mollezza" della squadra. Ricci ammette: «Devo avere pi - facebook.com Vai su Facebook

Milan, altro ko in attacco: out contro il Pisa - Le ultimissime in vista della sfida contro la squadra Toscana di Alberto Gilardino. Come scrive milanlive.it

Milan, Allegri: "Leao da 15-20 gol? Può diventare quel giocatore, deve migliorare" - L'Atalanta ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Milan nello scorso campionato (2- eurosport.it scrive

Milan immaturo, che rabbia i 5 punti persi con Cremonese e Pisa: la coperta corta e Gimenez sono i problemi di Allegri - promosse, gennaio si avvicina e senza una svolta serviranno riflessioni importanti. Scrive msn.com