Piromane americano sorpreso ad Ancona ad appiccare il fuoco vicino a dei condomini agenti insultati
Un cinquantenne statunitense è stato denunciato dalla Polizia ad Ancona per resistenza e falsa attestazione dopo aver appiccato un fuoco tra le sterpaglie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il blog "Today" di Pablo Dell'Osa: Oggi, ma nel 1875, a Denver, nell’edificio al civico 634 di Lawrence Street, occupato dall'italo-americano Giuseppe Pecorra e famiglia, alle 13.30, la banda di nove emigrati dal Belpaese capeggiata da Filomeno Gallotti, stagni - facebook.com Vai su Facebook
Piromane americano sorpreso ad Ancona ad appiccare il fuoco vicino a dei condomini, agenti insultati - Un cinquantenne statunitense è stato denunciato dalla Polizia ad Ancona per resistenza e falsa attestazione dopo aver appiccato un fuoco tra le sterpaglie. Secondo virgilio.it
Brace in un campo, fa scoppiare il rogo a Pietralacroce: poi il piromane americano aggredisce i poliziotti - ANCONA Fa scoppiare l’incendio in un campo, poi si avventa contro i poliziotti e resiste al controllo, rifiutando di farsi identificare. Si legge su msn.com