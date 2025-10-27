Piromane americano sorpreso ad Ancona ad appiccare il fuoco vicino a dei condomini agenti insultati

piromane americano sorpreso anconaPiromane americano sorpreso ad Ancona ad appiccare il fuoco vicino a dei condomini, agenti insultati - Un cinquantenne statunitense è stato denunciato dalla Polizia ad Ancona per resistenza e falsa attestazione dopo aver appiccato un fuoco tra le sterpaglie. Secondo virgilio.it

piromane americano sorpreso anconaBrace in un campo, fa scoppiare il rogo a Pietralacroce: poi il piromane americano aggredisce i poliziotti - ANCONA Fa scoppiare l’incendio in un campo, poi si avventa contro i poliziotti e resiste al controllo, rifiutando di farsi identificare. Si legge su msn.com

