Pioggia di droni ucraini in Russia | due morti e una trentina di feriti Chiusi due aereoporti a Mosca
Continua ad infuriare il conflitto in Europa orientale. Le forze ucraine hanno condotto un massiccio raid contro la Russia, bersagliata anche dalle nuove, pesanti sanzioni statunitensi volute dal presidente Donald Trump. L'esercito di Putin, intanto, ha testato un nuovo missile a propulsione nucleare denominato "Burevestnik", che lo zar ha definito come "invincibile". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tragedia sfiorata in Cina dove una pioggia di droni in fiamme si è abbattuta sulla folla lo scorso 2 ottobre causando incendi localizzati e disagi. L’incidente è avvenuto a Liuyang, nella provincia dello Hunan, durante uno spettacolo pirotecnico a mezz’aria intito - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina Russia, news guerra: attacco a Kherson, Mosca denuncia pioggia droni - X Vai su X
La Russia sotto attacco, pioggia di droni ucraini su Mosca: un morto - I sistemi di difesa aerea della Russia hanno intercettato e distrutto 193 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte. Si legge su gds.it
Guerra Ucraina Russia, Putin testa il supermissile. droni ucraini contro Mosca. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Putin testa il supermissile. Si legge su tg24.sky.it
Ucraina, ora Zelensky mira al Cremlino: "Abbattuti 30 droni diretti a Mosca" - Decine di droni ucraini diretti verso Mosca sono stati intercettati dalle forze di difesa aerea russe. Secondo affaritaliani.it