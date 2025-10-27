Pioggia di droni ucraini in Russia | due morti e una trentina di feriti Chiusi due aereoporti a Mosca

Ilgiornale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua ad infuriare il conflitto in Europa orientale. Le forze ucraine hanno condotto un massiccio raid contro la Russia, bersagliata anche dalle nuove, pesanti sanzioni statunitensi volute dal presidente Donald Trump. L'esercito di Putin, intanto, ha testato un nuovo missile a propulsione nucleare denominato "Burevestnik", che lo zar ha definito come "invincibile". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

