Pioggia di droni sulla Russia un morto
7.00 La Difesa russa ha detto di aver abbattuto nella notte quasi 200 droni ucraini. Un morto a Pogor, nella regione di Bryansk, dove è stato colpito un minibus: la vittima è l'autista e 5 dei passeggeri sono rimasti feriti. Bryansk e regione di Mosca le più bersagliate: 47 e 34 dei 193 droni lanciati da Kiev. Anche Kiev parla di "decine" di droni verso la Russia,30 dei quali abbattuti. Ieri un drone ucraino ha ucciso una persona nella regione di Belgorod. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
