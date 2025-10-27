Pio Esposito Inter il futuro sarà ancora a tinte nerazzurre! Il club pronto a blindarlo con un altro rinnovo? La rivelazione | Non è escluso che a fine stagione…

Inter News 24 Pio Esposito Inter, il futuro sarà ancora a tinte nerazzurre! Il club pronto a blindarlo con un altro rinnovo? Cosa può succedere in estate. Si è preso l’ Inter a suon di gol, prestazioni convincenti e una maturità sorprendente per la sua età. Francesco Pio Esposito ha consolidato in pochi mesi il suo ruolo all’interno della rosa di Cristian Chivu, un tecnico che lo conosce da quando era un ragazzino di 13 anni e che ne sta accompagnando la crescita esponenziale. Il futuro del centravanti classe 2005 sarà ancora a tinte nerazzurre, con il club di Viale della Liberazione pronto a blindarlo ulteriormente, certificando la sua centralità nel progetto tecnico presente e futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

