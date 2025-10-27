Pinocchio Calenda non conta niente ma quelli che lo applaudono sì e vogliono la censura

Abbiamo già spiegato, con una certa dovizia di particolari, perché nel confronto Tv tra Carlo Calenda e Jeffrey Sachs, il vero “bugiardo” e “propagandista” sia stato Calenda, che invece ha rivolto tali epiteti a Sachs. Non vale la pena, quindi, di tornare sulle balle che il leader di Azione ha provato a raccontare. Ma ancor più interessante del dibattito (ingiusto chiamarlo così: Sachs avanzava delle opinioni, più o meno condivisibili, Calenda insultava, il conduttore lasciava fare) è il post-dibattito, ancor più indicativo dello sprofondo culturale e politico in cui ci troviamo. Partiamo da Calenda. 🔗 Leggi su It.insideover.com

