Piloti di parapendio azzannati sul Grappa dai cani del falconiere | Li ha aizzati ma non eravamo nel suo terreno Quattro feriti in sette giorni

Ilgazzettino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Quattro piloti azzannati dagli stessi cani nel giro di una settimana: sta diventando un caso quello del secondo tornante della strada Generale Giardino che porta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

