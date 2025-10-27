Pignoramenti grazie ai dati delle fatture elettroniche Visconti Ficei | No allo stato di polizia fiscale

Ildenaro.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’Agenzia delle Entrate potrà usare i dati delle fatture elettroniche per avviare pignoramenti presso terzi. Una misura presentata come strumento di efficienza, ma che rischia di colpire il cuore del sistema produttivo italiano: le piccole e medie imprese. Invece di favorire la regolarizzazione dei debiti fiscali, il provvedimento finisce per sottrarre liquidità proprio a chi ne ha più bisogno”. A dirlo è Antonio Visconti, presidente nazionale Ficei (la federazione che raggruppa i consorzi industriali italiani) e numero uno dell’Asi di Salerno, commentando la notizia del provvedimento inserito in manovra che consentirà all’Agenzia della Riscossione di pignorare le fatture individuate tramite Sdi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

pignoramenti grazie dati fatturePignoramenti lampo con la Manovra, cosa cambia con le fatture elettroniche - Grazie a una norma introdotta in Manovra, l’Agenzia delle Entrate potrà intercettare il pagamenti in arrivo alle partite iva con un debito dei confronti del fisco ... Da quifinanza.it

pignoramenti grazie dati fattureAgenzia delle Entrate, pignoramenti “lampo” con i dati delle fatture: le novità in Manovra - Leggi su Sky TG24 l'articolo Agenzia delle Entrate, pignoramenti “lampo” con i dati delle fatture: le novità in Manovra ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pignoramenti Grazie Dati Fatture