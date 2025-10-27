Pietralata 40 famiglie invase dai topi | Trovati anche sul balcone al quarto piano

Una donna ha addirittura trovato un topo morto al quarto piano, sul suo terrazzo. “Siamo invasi” dicono gli inquilini di via dei Monti Pietralata, in particolare quelli che vivono al civico 187. Due palazzine e una casa privata dove vivono una quarantina di famiglie. I topi scorrazzano in zona ad. 🔗 Leggi su Romatoday.it

