Pierpaolo Urbani rapinato l' ex primario | scaraventato a terra e derubato del Rolex da due uomini fuggiti con un' Audi È ferito

Ilgazzettino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CONEGLIANO - Pierpaolo Urbani, l'ex primario dell'ospedale di Vittorio Veneto, è stato aggredito da due ladri con il volto travisato mentre stava rincasando. I due uomini avrebbero. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

pierpaolo urbani rapinato exPierpaolo Urbani, rapinato l'ex primario: scaraventato a terra e derubato del Rolex da due uomini fuggiti con un'Audi. È ferito - Pierpaolo Urbani, l'ex primario dell'ospedale di Vittorio Veneto, è stato aggredito da due ladri con il volto travisato mentre stava rincasando. Lo riporta ilgazzettino.it

