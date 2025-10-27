Pier Silvio Berlusconi ha comprato una delle case più famose d’Italia | riuscite a indovinare quale?

Pier Silvio Berlusconi ha acquistato una casa leggendaria a Segrate, la storica abitazione di una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo italiano. Ecco perché l’ha voluta e quanto ha speso. Leggi anche: Raimondo Vianello: come è morto e che malattia aveva? Non si tratta del set della celebre sitcom, ma della vera e propria dimora in cui Raimondo Vianello e Sandra Mondaini hanno vissuto per oltre vent’anni. La notizia ha destato grande curiosità: Pier Silvio Berlusconi ha infatti acquistato l’appartamento reale di “ Casa Vianello “. L’attico di 285 metri quadrati è situato a Segrate, nella storica Milano 2, quartiere costruito dal padre Silvio Berlusconi negli anni Settanta. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Pier Silvio Berlusconi ha comprato una delle case più famose d’Italia: riuscite a indovinare quale?

