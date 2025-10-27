Pier Paolo Pasolini Veltroni | La sua morte rimane un mistero ma non l’ha ucciso Pelosi

(Adnkronos) – "La morte di Pasolini rimane un mistero. Per varie ragioni ho approfondito la vicenda e rimango dell'idea che Pasolini non fosse stato ucciso da Pelosi, me lo disse lo stesso Pelosi". Così l'ex sindaco di Roma Walter Veltroni a Radio Radicale, durante l'inaugurazione dell'opera di Nicola Verlato 'Assassinio di P.P.P Marlowe' allestita nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com