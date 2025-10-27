Il calcio d’una volta, artigianale ai limiti dell’incredibile, vien fuori magnificamente da una lunga intervista di Sandro Piccinini. Per esempio: il padre, Alberto Piccinini, fu gran difensore della Juve e poi al Milan. Ma quando giocava alla Salernitana l’allenatore Gipo Viani “gli assegnava la maglia numero 9 per depistare gli avversari. All’epoca non giravano tante informazioni, si procedeva per abbinamenti, il 5 marcava il 9. E così capitava che in partenza il 5 degli altri andasse marcare mio padre 9 nella metà campo della Salernitana e aprisse un buco nella propria area, un vuoto in cui si infilavano le mezzeali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Piccinini: «Tifavo Napoli, ricordo il dolore per il gol di Altafini core ‘ngrato. E poi il rumore del San Paolo per Maradona»