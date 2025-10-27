Piccinini ricorda | La telecronaca più stressante fu quella della finale di Champions tra Milan e Juventus

Pianetamilan.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il telecronista Sandro Piccinini ha ricordato le emozioni vissute durante la finale di Champions League del 2003 tra Milan e Juventus ricordando anche il suo rapporto con l'allora presidente rossonero, Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

piccinini ricorda la telecronaca pi249 stressante fu quella della finale di champions tra milan e juventus

© Pianetamilan.it - Piccinini ricorda: “La telecronaca più stressante fu quella della finale di Champions tra Milan e Juventus”

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Piccinini Ricorda Telecronaca Pi249