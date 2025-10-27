Piccinini ricorda | La telecronaca più stressante fu quella della finale di Champions tra Milan e Juventus
Il telecronista Sandro Piccinini ha ricordato le emozioni vissute durante la finale di Champions League del 2003 tra Milan e Juventus ricordando anche il suo rapporto con l'allora presidente rossonero, Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
