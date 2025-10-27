Piccinini | Liedholm mi bocciò in campo Berlusconi mi criticava le camicie Le sciabolate? Ne ho 4
Uno dei principi italiani della telecronaca: "Sognavo di essere il nuovo Rivera, il Barone mi disse di studiare: lo odiai, ma aveva ragione. Quella volta che a Firenze feci i collegamenti dal telefono del bar con un sacchetto di gettoni, senza vedere la partita.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
