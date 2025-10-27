Picchiava donne a caso per strada arrestato aggressore seriale Gli 11 alias e le 43 foto segnaletiche | come aveva ottenuto lo status di rifugiato

Open.online | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei database delle forze dell’ordine 11 alias e 43 foto segnaletiche erano abbinate a un misterioso 23enne originario del Senegal che, da metà agosto a inizio ottobre, ha aggredito sette donne incrociate per caso in strada a Milano causando loro ematomi e fratture. Aboubacar Seke, tradito dai dread con le punte tinte di biondo, è stato fermato e portato nel carcere di San Vittore. Era in Italia dal 2017, quando ancora minorenne era sbarcato a Lampedusa come rifugiato. Le prime due aggressioni a Milano. Il suo territorio era sempre quello: corso Buenos Aires, Stazione Centrale e Porta Venezia. Lì, in questo triangolo nel centro-est di Milano, il 23enne ha abitato per strada e agito per tre mesi senza che nessuno riuscisse a intercettarlo. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

picchiava donne caso stradaPicchiava donne a caso (senza motivo) in strada a Milano: chi è il 23enne arrestato, 11 alias e il soprannome di “calciatore” - Aggrediva donne a caso a Milano, per strada, picchiandole senza motivo e procurando, in alcuni casi, anche delle fratture. Riporta leggo.it

picchiava donne caso stradaPicchiava donne senza motivo in strada a Milano, arrestato - Aggrediva donne a caso a Milano, per strada, picchiandole senza motivo e procurando, in alcuni casi, anche delle fratture. Scrive ansa.it

picchiava donne caso stradaAggredisce le donne per strada senza motivo, prognosi di 60 giorni per una di loro: arrestato a Milano - Stando ai primi accertamenti quattro di esse sarebbero capitate nelle ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Picchiava Donne Caso Strada