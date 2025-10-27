Picchiava donne a caso per strada arrestato aggressore seriale Gli 11 alias e le 43 foto segnaletiche | come aveva ottenuto lo status di rifugiato
Nei database delle forze dell’ordine 11 alias e 43 foto segnaletiche erano abbinate a un misterioso 23enne originario del Senegal che, da metà agosto a inizio ottobre, ha aggredito sette donne incrociate per caso in strada a Milano causando loro ematomi e fratture. Aboubacar Seke, tradito dai dread con le punte tinte di biondo, è stato fermato e portato nel carcere di San Vittore. Era in Italia dal 2017, quando ancora minorenne era sbarcato a Lampedusa come rifugiato. Le prime due aggressioni a Milano. Il suo territorio era sempre quello: corso Buenos Aires, Stazione Centrale e Porta Venezia. Lì, in questo triangolo nel centro-est di Milano, il 23enne ha abitato per strada e agito per tre mesi senza che nessuno riuscisse a intercettarlo. 🔗 Leggi su Open.online
