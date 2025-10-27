Picchiato davanti alla compagna e al figlio perché indossa una felpa antifascista

Aggredito e picchiato davanti alla compagna e al figlio di soli 6 mesi perché indossava una felpa antifascista. È questo quanto accaduto al giornalista Alessandro Sahebi, originario di Desenzano del Garda ma oggi di casa a Roma, dove vive e lavora: come raccontato da lui stesso su Instagram, è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Sahebi picchiato davanti a compagna e figlio per la felpa antifascista: «Il filmato alla Digos» - X Vai su X

Alessandro Sahebi, picchiato da 3 uomini davanti a compagna e figlio per la felpa antifascista: «Ora i filmati alla Digos» - Parla il giornalista di Desenzano del Garda, vittima il 25 ottobre di un'aggressione a Roma vicino al teatro Brancaccio, nel quartiere dove ha sede Casa Pound : «Li denuncio. Segnala msn.com

Il giornalista Alessandro Sahebi: “Aggredito da neofascisti mentre ero con la mia compagna e nostro figlio di sei mesi” - Il giornalista è stato aggredito a Roma in via Merulana mentre era insieme alla compagna, la scrittrice Francesca Bubba, e il loro bimbo di sei mesi ... Secondo fanpage.it

