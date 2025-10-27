Picchia la fidanzata scappa e si schianta fuori strada con l' auto che va a fuoco | i due curati nello stesso pronto soccorso

Una donna di 37 anni è stata picchiata dal fidanzato vicino a un rifugio montano ai Piani d'Artavaggio, nel lecchese, ed è stata trasportata all'ospedale di Lecco. Nello. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Picchia la fidanzata, scappa e si schianta fuori strada con l'auto (che va a fuoco): i due curati nello stesso pronto soccorso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fa ubriacare la fidanzata, poi la picchia e la costringe a un rapporto a tre con l'amico: 22enne arrestato per stupro Vai su Facebook

Picchia la fidanzata e le ruba il telefono, arrestato - X Vai su X

Picchia la fidanzata, scappa e si schianta fuori strada con l'auto (che va a fuoco): i due curati nello stesso pronto soccorso - Una donna di 37 anni è stata picchiata dal fidanzato vicino a un rifugio montano ai Piani d'Artavaggio, nel lecchese, ed è stata trasportata all'ospedale di Lecco. Si legge su leggo.it