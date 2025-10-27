Piazzapulita Calenda accusa Sachs di fare propaganda putiniana | la miseria del dibattito politico italiano

di Massimiliano Di Fede Nell’ultima puntata di PiazzaPulita su La7, Corrado Formigli ha invitato Carlo Calenda, senatore e fondatore di Azione, e il prof Jeffrey Sachs, noto economista statunitense di fama mondiale. Argomento della serata: la guerra russo-ucraina. Adesso, l’argomento, per chi ha voglia di capirlo davvero, è complesso e andrebbe studiato con un approccio storico-geopolitico, partendo almeno dalla disgregazione dell’Unione Sovietica dopo la caduta del muro di Berlino. Oppure si può affrontare l’argomento alla maniera di Carlo Calenda, secondo la formula riduttiva e moralistica del “c’è un aggredito e c’è un aggressore”, utilizzata come mantra ogni volta che si parla di Ucraina nei talk show italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piazzapulita, Calenda accusa Sachs di fare propaganda putiniana: la miseria del dibattito politico italiano

