Piazza Garibaldi domani sopralluogo determinante per la riapertura del sito

Si avvicina la riapertura del sito archeologico di piazza Garibaldi. Domani si svolgerà il sopralluogo congiunto di Soprintendenza e Comune, determinante per la successiva esecuzione del collaudo. I lavori di risistemazione e messa in sicurezza dell'area si sono conclusi molti mesi fa ma. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Libri in Nizza al Foro Boario in Piazza Garibaldi, Nizza Monferrato! Due giorni per perdersi tra storie, idee e immaginazione, insieme ad autori, autrici e ospiti straordinari. Un viaggio tra narrativa, scienza, manga, filosofia e robotica, con la collaborazione dell - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Inghilterra, domani il ring nella Cavea di piazza Garibaldi - Domani, mercoledì 2 luglio, dalle ore 18:30, la Cavea di Piazza Garibaldi ospita un grande evento di ... Segnala ilmattino.it

Napoli, piazza Garibaldi diventa un ring: «Sì agli eventi ma troppa burocrazia» - E la Cavea di Piazza Garibaldi ha ritrovato energia e partecipazione grazie all’evento di pugilato internazionale ... Lo riporta ilmattino.it