Piazza della Trinità pronta a diventare pedonale affidati i lavori per i dissuasori
Piazza della Trinità saluta le macchine. Dopo più di un anno di attesa, lo spazio cambia volto. Conclusa, lo scorso anno, la riqualificazione dell'arredo urbano, il lavoro non poteva considerarsi completato rispetto al piano originario, visto la presenza delle auto in sosta.Il progetto prevede. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ANDRIA | Albero cede in piazza S.S. Trinità: grosso spavento, ma nessun ferito - facebook.com Vai su Facebook