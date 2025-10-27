Piazza della Trinità pronta a diventare pedonale affidati i lavori per i dissuasori

Viterbotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza della Trinità saluta le macchine. Dopo più di un anno di attesa, lo spazio cambia volto. Conclusa, lo scorso anno, la riqualificazione dell'arredo urbano, il lavoro non poteva considerarsi completato rispetto al piano originario, visto la presenza delle auto in sosta.Il progetto prevede. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

