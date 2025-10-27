Piantedosi | Crimini in calo del 9% nei primi 9 mesi dell’anno Oltre 400 sgomberi

Calo notevole della criminalità e aumento degli sgomberi: sono dati molto significativi quelli forniti dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a L’Aria che tira che confermano il cambio di passo del governo Meloni sul dossier sicurezza. “Alla luce di quelli che sono gli andamenti statistici, non solo a Caivano ma in tutta Italia, quest’anno noi registriamo nei primi 9 mesi dell’anno un calo addirittura del 9% dei delitti denunciati. Con quote di decremento significativo anche per reati molto importanti”. Piantedosi: crimini in calo del 9% nei primi 9 mesi del 2025. Il titolare del Viminale si dice soddisfatto “perché, mettendo insieme l’azione preventiva e l’azione di repressione, anche di tipo giudiziario, ci sono dati incontrovertibili a livello nazionale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Piantedosi: “Crimini in calo del 9% nei primi 9 mesi dell’anno. Oltre 400 sgomberi”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il voto ieri del Parlamento ha garantito l’impunità ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano, che hanno organizzato e protetto la fuga di un pericoloso ricercato libico per crimini contro l’umanità, il boia di Mitiga #Almasri. 1/3 - X Vai su X

Oggi, la Camera dei Deputati ha negato l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano, indagati per il caso Almasri: il generale libico accusato di crimini contro l’umanità, inizialmente arrestato e poi r - facebook.com Vai su Facebook

Violenza di genere, calano i delitti commessi in ambito familiare e affettivo. Piantedosi «ogni episodio è una sconfitta per l'intera società» - Il Viminale segnale il calo delle violenze sessuali del 17%, delle rapine – 6% e dei furti, in flessione di oltre il 7% ... Da msn.com

Ranucci: Piantedosi, offensivo adombrare colpe del governo - "Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del Governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato". Secondo msn.com