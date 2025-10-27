Piano sosta ospedale ira Cgil e Uil | L’Ausl trovi soluzioni concrete
Sui parcheggi del Santa Maria e sulla contrattazione, serve un cambio di passo. Chiediamo risposte concrete per i lavoratori. I sindacati Cgil e Uil attaccano sul discusso piano sosta all’ospedale. "Nonostante i numerosi solleciti la situazione è in stallo e il Comune continua a mantenere una posizione attendista, demandando la gestione della questione ai tavoli dell’Ausl da cui però non arrivano risposte chiare né soluzioni praticabili", chiosano Gaetano Merlino (Fp Cgil) ed Emanuele Stavolo (Uil Fpl). I quali poi scoccano una frecciata avvelenata: "Spiace rilevare, come appreso dalla stampa, che Ausl ha inviato una comunicazione alla Cisl lo scorso 22 ottobre dichiarando che “il piano sosta avrà avvio solo a conclusione del confronto ora in corso”, escludendo dai destinatari della missiva la Fp Cgil e la Uil Fpl: un modus operandi su cui chiederemo spiegazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
