Pianella il borgo infestato | festa in piazza ad Halloween
Il borgo di Pianella si anima per i più piccini, e non solo, per la festa di Halloween. Il prossimo 31 ottobre l’amministrazione comunale presente “Pianella, il borgo infestato”. Dalle 16.30 in poi ci sarà l’apertura del borgo infestato, percorso animato con zombie e streghe, live show “La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
