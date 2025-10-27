Piacenza paura al cimitero | 63enne cade in una tomba vuota e resta bloccata

Sulla vicenda è intervenuto il vice sindaco di Piacenza, Matteo Bongiorni, il quale ha espresso "il rammarico per l'accaduto, rivolgendo alla signora coinvolta l'augurio di rimettersi al più presto". Nella nota, inoltre, viene specificato che nel cimitero sono in corso alcuni lavori "per garantire decoro e regolarità", in quanto "la sicurezza è imprescindibile". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

