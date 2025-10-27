Piacenza accoltella l’ex fidanzato della compagna poi si dà fuoco | l’aggredito è gravissimo
La vittima versa in gravi condizioni in ospedale, dove è stato trasportato subito dopo l'aggressione. I soccorritori hanno infatti inizialmente effettuato una trasfusione sul posto, per poi caricare l'uomo su un elisoccorso, che lo ha trasportato all'ospedale di Parma. Lì è stato operato d'urgenza e poi ricoverato in terapia intensiva, dove attualmente lotta tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
