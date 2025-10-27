Era seduto su una panchina all'ombra di un albero quando è stato accoltellato. Dieci colpi, al collo e all'addome. Alessandro Mason, 32enne, colto alla sprovvista, non è riuscito a difendersi, è caduto a terra, sull'asfalto. È successo domenica intorno alle 17, a Fiorenzuola d'Arda, una cittadina di 15mila abitanti circondata da campi di mais in provincia di Piacenza. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale maggiore di Parma dove si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. Testimoni hanno raccontato di aver visto un'auto allontanarsi dal luogo dell'aggressione a tutta velocità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Piacenza, accoltella il fidanzato della ex e si toglie la vita