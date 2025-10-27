Piacenza accoltella il compagno dell’ex e si suicida | 32enne in gravi condizioni

Tragedia a Piacenza, accoltella il nuovo compagno dell’ex fidanzata e poi si dà fuoco: morto carbonizzato, grave la vittima - Si sarebbe tolto la vita l'aggressore dell'uomo accoltellato a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, mentre si trovava su una panchina. Lo riporta affaritaliani.it

piacenza accoltella compagno dell8217exAccoltellato dall'ex della compagna che si è dato fuoco, il mistero sull'identità del 32enne in fin di vita: «Sono pilota dell'Aeronautica». Ma arriva la smentita - Accoltellato conn dieci fendenti al collo e all'addome dall'ex compagno della fidanzata mentre si trovava seduto su una panchina in un parco pubblico di Fiorenzuola d'Arda ... Segnala msn.com

Piacenza, accoltella il fidanzato della ex e poi si uccide - La vittima, colpita con una violenza inaudita, lotta tra la vita e la morte in ospedale. Scrive avvenire.it

