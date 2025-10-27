Piacenza 32enne accoltellato dall' ex della fidanzata | è gravissimo
È in fin di vita, colpito da almeno dieci coltellate, l'uomo di 32 anni aggredito nel tardo pomeriggio di domenica a Fiorenzuola d'Arda, nel Piacentino. Il suo presunto aggressore, un cittadino ucraino, ex dell'attuale compagna del 32enne, dopo essere fuggito su un'auto, avrebbe raggiunto una zona isolata dove si è poi tolto la vita dando fuoco alla vettura. Sul caso, che ha ancora molti contorni da chiarire, indagano i carabinieri. L'aggressione è avvenuta intorno alle 17 di domenica in via Lungo Arda. Il 32enne, come ricostruito, era su una panchina quando sarebbe stato raggiunto da un altro uomo che lo ha accoltellato - almeno dieci i fendenti - all'addome e al collo prima di fuggire. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Scopri altri approfondimenti
Un 32enne è stato accoltellato a Fiorenzuola d'Arda, Piacenza,mentre si trovava seduto su una panchina. Il presunto aggressore sarebbe l'ex compagno della sua fidanzata, poi trovato carbonizzato nell'auto con cui era fuggito dopo l'accoltellamento. Il 32enn - X Vai su X
È in fin di vita, colpito da almeno dieci coltellate, un uomo di 32 anni aggredito nel tardo pomeriggio di domenica a Fiorenzuola d'Arda, nel Piacentino. Il suo presunto aggressore, un cittadino ucraino, ex dell'attuale compagna del 32enne, dopo essere fuggit - facebook.com Vai su Facebook
Piacenza, 32enne accoltellato dall’ex della fidanzata: aggressore trovato carbonizzato in auto - A Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, un 32enne è stato accoltellato al collo e all’addome mentre era su una panchina. Come scrive notizie.it
Accoltellato dall'ex della compagna che si è dato fuoco, il mistero sull'identità del 32enne in fin di vita: «Sono pilota dell'Aeronautica». Ma arriva la smentita - Accoltellato conn dieci fendenti al collo e all'addome dall'ex compagno della fidanzata mentre si trovava seduto su una panchina in un parco pubblico di Fiorenzuola d'Arda ... Lo riporta msn.com
Accoltellato dall'ex della compagna che si è dato fuoco, il mistero sull'identità del 32enne in fin di vita: «Sono pilota... - Accoltellato conn dieci fendenti al collo e all'addome dall'ex compagno della fidanzata mentre si trovava seduto su una panchina in un ... Come scrive msn.com