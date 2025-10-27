Piacenza 32enne accoltellato dall' ex della fidanzata | è gravissimo

È in fin di vita, colpito da almeno dieci coltellate, l'uomo di 32 anni aggredito nel tardo pomeriggio di domenica a Fiorenzuola d'Arda, nel Piacentino. Il suo presunto aggressore, un cittadino ucraino, ex dell'attuale compagna del 32enne, dopo essere fuggito su un'auto, avrebbe raggiunto una zona isolata dove si è poi tolto la vita dando fuoco alla vettura. Sul caso, che ha ancora molti contorni da chiarire, indagano i carabinieri. L'aggressione è avvenuta intorno alle 17 di domenica in via Lungo Arda. Il 32enne, come ricostruito, era su una panchina quando sarebbe stato raggiunto da un altro uomo che lo ha accoltellato - almeno dieci i fendenti - all'addome e al collo prima di fuggire. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

