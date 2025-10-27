Inter News 24 Le parole di Gianni Petrucci, presidente della FIB, sulle polemiche arbitrali dopo l’ultimo turno di Serie A. Tutti i dettagli in merito. Gianni Petrucci ha parlato a Radio GR Parlamento delle polemiche arbitrali dopo l’ultimo turno di Serie A. OPINIONE SUL VAR – Io la penso come Marotta, uno dei dirigenti più illuminati del nostro calcio. È chiaro che deve essere l’arbitro, pur con tutti i mezzi tecnologici a supporto, a dover decidere. Col VAR sono stati fatti passi da gigante nel calcio, specie a livello internazionale e nelle Coppe europee. Proprio perché serve un occhio ulteriore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Petrucci: «Sul Var sono d’accordo con Marotta, è un dirigente illuminato. Le polemiche…»