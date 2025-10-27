Petralia Soprana inaugurato il museo del carretto e del pupo siciliano a Villa Sgadari

Sì è inaugurata con grande successo e affluenza di pubblico l'apertura del Museo del carretto e del pupo siciliano Madonie allestito nella sede della settecentesca Villa Sgadari, a Petralia Soprana. Al taglio del nastro erano il Commissario dell'Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone, il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

