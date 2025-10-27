Tempo di lettura: 3 minuti “ Sono a disposizione del Pd come uomo libero. Per me parlano dieci anni di lavoro per l’Irpinia”. Va subito al sod o Maurizio Petracc a, consigliere regionale uscente e capolista del Pd in vista delle prossime elezioni in Campania, in occasione dell’inaugurazione del comitato elettorale in Piazza Libertà. Al suo fianco le due candidate donne “escluse” dal listino dem, Antonia Carus o di Avella e l’ex sindaco di Villamaina Stefania Di Cicilia. Poi una ricca platea, dal segretario provinciale dem N ello Pizza agli ex consiglieri comunali di Avellino L uca Cipriano, Enza Ambrosone, Nicola Giordano, Ettore Iacovacci, ma anche non iscriti al Pd come il consigliere di maggioranza Nicole Mazzeo che, prima aveva lasciato il gruppo di Gianluca Festa, poi costituto uno a sostegno di Laura Nargi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Petracca non teme colpi interni dal Pd ma chiarisce: sono un uomo libero